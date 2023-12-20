بعد إطلاق الولايات المتحدة تحالف دولي لحماية الممرات الملاحية.. زعيم الجماعة: التحرك الأمريكي يسعى لعسكرة البحر الأحمر.. وخبراء: تصعيدات الحوثي مناوشات للحصول على مكاسب سياسية

تهديدات متصاعدة أطلقتها جماعة أنصار الله (الحوثي) في اليمن مساء اليوم الأربعاء، ضد التحالف الدولي التي تشكله الولايات المتحدة الأمريكية لحماية الممرات الملاحية في البحر الأحمر، فمنذ طوفان الأقصى تضامنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن مع جماعة حماس سواء بالبيانات الرسمية، أو المظاهرات الاحتجاجية، أو من خلال إعلانها إطلاق صواريخ ومُسيرات متجهة إلى ميناء إيلات، إلا أن هجوم الحوثيين الذي أثار حفيظة وقلق العالم وانتباهه أيضًا، هو الهجوم على السفن التجارية في الممر الملاحي في البحر الأحمر بالقرب من اليمن.

تكلفة عالية

هجوم اليمنيون الذي طال أكثر من 12 سفينة في البحر الأحمر، وأدى إلى إعلان كبرى شركات الشحن العالمية بتغيير مسارها عن المرور في البحر الأحمر، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الشحن.

حيث كشفت شركة Keuhne Nagel، عملاق الخدمات اللوجستية العالمية، اليوم الأربعاء، إن 103 سفن حاويات حولت مسارها حول أفريقيا، وهو رقم تتوقع زيادته، كما أصر بعض مالكي ناقلات النفط على الخيارات الواردة في مواثيقهم لتجنب جنوب البحر الأحمر، في حين أعلنت شركتا BP Plc وEquinor ASA أيضًا حرصهما على الابتعاد عن الإبحار في المنطقة.

وحسب “بلومبرج” فإن هجمات الحوثيين على السفن التجارية أثناء إبحارها عبر البحر الأحمر أدى إلى ارتفاع أسهم الشركات التي تنقل كل شيء من السلع المصنعة إلى النفط والسلع. وقفزت القيمة السوقية المجمعة لأكبر شركات الشحن المتداولة علنًا في العالم بنحو 22 مليار دولار منذ 12 ديسمبر، عندما تصاعدت الهجمات الحوثية بالفعل. وترجع هذه الزيادة إلى أن أعدادا كبيرة من السفن اختارت تتجنب منطقة الصراع، حيث تتزايد تكاليف التأمين. وهذا يعني أنهم لا يستطيعون استخدام قناة السويس المصرية للقطع بين آسيا وأوروبا، وبدلًا من ذلك يجب عليهم الإبحار آلاف الأميال حول أفريقيا لتوصيل شحناتهم.

فيما أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر بالأحداث التي تحدث الآن في البحر الأحمر، مؤكدا أن الحركة منتظمة ومرور السفن طبيعي.

الهجوم المتكرر للحوثيين ومنعها مرور السفن، أدى إلى مخاوف عالمية وتكاتف الدول مع دعوة الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء تحالف دولي لصد الهجوم المتكرر للحوثيين.

“حارس الإزدهار” تحالف لحماية الممرات الملاحية

من جانبها أعلنت الولايات المتحدة على لسان وزير دفاعها عن إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر من خلال تحالف دولي، بهدف ضمان حرية الملاحة لكل البلدان، ولتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين، ويضم التحالف الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنروج وإسبانيا والبحرين وجزر السيشل.

وفي هذا السياق أوضح الخبير السياسي الدكتور بشير عبدالفتاح، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية يسعى لضم أكثر من 28 دولة، في إطار حماية الممر الملاحي بواسطة قوى دولية أمام هجمات الحوثي التي تضر بحركة السفن التجارية في الممرات الملاحية الدولية.

زعيم الحوثي يهدد من الإنضمام إلى التحالف الأمريكي

وفي أولى ردود الفعل حول التحالف الدولى، ألقى زعيم الجماعة "عبدالملك بدرالدين الحوثي"، مساء اليوم الأربعاء، كلمة قال فيها إن التحرك الأمريكي ليس تحركًا لحماية الملاحة الدولية في باب المندب، فأكبر خطر هو التحرك الأمريكي الذي يسعى لعسكرة البحر الأحمر.

وأضاف "الحوثي" إن التحرك الأمريكي لن يثنينا نهائيا عن موقفنا الثابت والمبدئي والأخلاقي الذي أعلناه منذ البداية إلى جانب الشعب الفلسطيني.

حذر زعيم الجماعة: من يتحرك مع الأمريكي ويورط نفسه في حماية السفن الإسرائيلية يعلم أنه يقدم خدمة لإسرائيل حصرا ويضر بالملاحة الدولية، مطالبًا دول العالم أن تنتقد الأمريكي والذين يتطفلون معه من الدول البعيدة التي تأتي لتهدد الملاحة وتعسكر البحر الأحمر.

ودعى الدول المطلة على البحر الأحمر أن يكون لها موقف صريح ضد الموقف الأمريكي الذي ينتهك حقوق هذه البلدان ويهدد أمنها واستقرارها، قائلا: "كل الدول العربية أن يتوقفوا وأن يتفرجوا وأن يتركوا الأمريكي والإسرائيلي ليدخل في حرب مباشرة معنا. نطلب من الدول العربية أن يذرونا لنكون في حرب مباشرة مع العدو الإسرائيلي والأمريكي".

وفي نفس السياق قال الباحث بالحركات الإسلامية أحمد زغلول في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن تهديد الممرات البحرية يُثير قلق العالم، وأن الحوثيين يتعمدون إثارة المناوشات بين حين وآخر للفت النظر إليهم باعتبارهم قوة في اليمن لها تأثيرها في المنطقة.

