اليوم.. محاكمة 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في عابدين

تنظر بعد قليل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 3 أشخاص، وذلك في اتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة عابدين بالقاهرة.

كانت بداية الواقعة بتلقى قسم شرطة عابدين بلاغا من الأهالى بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالٍ من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.