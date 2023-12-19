ads
الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كندا: حل الدولتين للصراع بين فلسطين وإسرائيل أصبح أكثر إمكانية الآن

وزيرة الخارجية الكندية
وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إنها تعتقد أن حل الدولتين للصراع بين فلسطين وإسرائيل أصبح الآن أكثر إمكانية مما كان عليه قبل بدء الحرب على غزة قبل أكثر من شهرين.

وردا على سؤال خلال مقابلة عبر شبكة "سي تي في" الكندية، عما إذا كانت تعتقد أن جدوى حل الدولتين قد تضاءلت منذ السابع من أكتوبر، قالت جولي إنها تعتقد "العكس"، وأضافت: "أعتقد أن هذا الصراع صعب للغاية بالنسبة لإسرائيل، وصعب للغاية بالنسبة للفلسطينيين، وصعب للغاية بالنسبة للعالم، لأننا شهدنا زيادة في التوتر".

وتابعت: "لذا، فإن حالة المنطقة أصبحت محل اهتمام العديد من البلدان أكثر من أي وقت مضى".

وأردفت جولي قائلة إنها كانت تعتقد أن هذا "لم يكن صحيحا إلى حد كبير" قبل هجمات السابع من أكتوبر، والتي جددت التركيز العالمي على الشرق الأوسط، مما دفعها إلى إجراء "الكثير من المحادثات" حول هذا الموضوع مع نظرائها في المنطقة، لأن "ذلك ومن مصلحة العالم أيضا أن نرى حل الدولتين يحدث".

ودعت الحكومة الكندية إلى حل الدولتين، وجددت هذا التوجه في بيان مشترك صدر مؤخرا مع أستراليا ونيوزيلندا، والذي يدعو أيضا إلى "بذل الجهود من أجل وقف مستدام لإطلاق النار".

كندا حل الدولتين فلسطين إسرائيل وزيرة الخارجية الكندية ميلانى جولى