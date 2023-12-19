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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط تاجر لاحتكاره 18 طن سكر بدمنهور وخبز ناقص الوزن بمركزى كوم حمادة وبدر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر - مدير المديرية، وتحت إشراف  محمد عبد العال  وكيل المديرية،  ومفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن:

في مركزى كوم حمادة وبدر تم ضبط ٨ مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن، ٤ مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير ٧ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

وفي حملة مماثلة بمركز دمنهور تم ضبط تاجر لتجميعه ١٨ طن سكر وآخرتصرف في ٧ طن سكر  بالبيع فى السوق السوداء وقيامه بتعبئة سكر المبادرة في عبوات أكياس سكر حر  بالإضافة لضبط ٢٠٠ قرص جبنة رومى مجهول المصدر، كما تم تحرير ٤ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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