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الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ياسر قمر يدعم لاعبي الطائرة الشاطئية قبل المشاركة في تصفيات الألعاب الإفريقية بكينيا

ياسر قمر
ياسر قمر
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قام المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي، بزيارة معسكر المنتخب المصري للكرة الطائرة الشاطئية قبل السفر لخوض تصفيات الألعاب الإفريقية.

ومن المقرر أن تقام منافسات تصفيات الألعاب الإفريقية خلال الفترة من 19 وحتى 24 ديسمبر الجاري، في دولة كينيا.

وقدم ياسر قمر الدعم والمساندة  للاعبي المنتخب وطالبهم ببذل أقصي  ما في وسعهم من أجل تحقيق نتائج إيجابية ورفع علم مصر عاليًا.

وتضم قائمة لاعبات المنتخب المصري كلًا من: “دعاء الغباشي، مروة مجدي، ندى حمدي، ناريمان ياسر“.

بينما تضم قائمة اللاعبين كلًا من: “عاطف عادل، أحمد عزب، يوسف زكي، جورج موريس“.

ويرافق البعثة المنتخب  حكمين، دوليين وهما ياسمين عبد العزيز، ومسعد عطا الله، بالإضافة إلى إبراهيم ثابت المدير الإداري للمنتخب.

بينما يقود المنتخب  فنيًا الخبير الإيطالي نيكول أنجولو، والمدربة الفرنسية ميكايلا فورمانكوفا.

دعاء الغباشي ياسر قمر المهندس ياسر قمر