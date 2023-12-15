محافظ المنوفية يتابع أعمال الرصف والتطوير بنطاق المراكز والمدن

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على التواجد الميدانى بكافة مواقع العمل للوقوف على الموقف التنفيذى لحجم الأعمال المنفذة وتذليل العقبات بمختلف القطاعات الخدمية ، ولاسيما أعمال الرصف الجارى تنفيذها بالخطة الجديدة بقطاع الطرق بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة والإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة لتسريع معدلات الأداء لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز.



وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال فرد وتسوية طبقة السن بشارع داير الناحية بقرية كفر الشبع بالوحدة القروية بدراجيل بطول 1870م ، وكذا أعمال قطع الفرمة بشارع داير الناحية بقرية كفر دنشواي بالوحدة القروية بزاوية الناعورة بطول 1350م ، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة" .



كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال وضع طبقة السن وتسويتها بشارع كلية الهندسة بإجمالى أطول 300 م، حيث جارى العمل على قدم وساق فى الإنتهاء من رصف (4) مناطق رئيسية بنطاق المدينة بقيمة إجمالية 16 مليون و 802 ألف جنية وهم (بمنطقة عزبة المحطة ، منطقة عزبة القشلا ، بشارع محمد فريد ) كونهم مناطق حيوية وهامة بالمدينة تخفف من الاختناقات المرورية ، وذلك ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى.



وفى نطاق حي شرق شبين الكوم ، أشار رئيس الحي إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال طبقة الرصف النهائية للطريق الرابط بين أرض المهبط ومحور صلاح خطاب بطول 300م بتكلفة مليون جنية تنفيذ مديرية الطرق ، وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتيسير حركة المركبات.



فيما أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا أنه قد تم الإنتهاء من أعمال رش البيتومين اللاصقة إستعدادا لإعمال الرصف النهائي بشارع بورسعيد ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالي للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، هذا ويواصل رؤساء الوحدات المحلية جهودهم المكثفة فى متابعة أعمال الرصف بنطاق المراكز والمدن للوقوف على معدلات الآداء وتقديم الدعم اللازم ، وذلك فى إطار خطة المحافظة لرصف أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق الرئيسية والتي ستساهم بدورها في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية وتنشيط حركة التجارة داخل المحافظة.

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