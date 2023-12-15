كأس العالم للأندية 2023.. اتحاد جدة يرصد مكافآت خاصة لتخطي الأهلي

الجمعة 15/ديسمبر/2023 - 10:32 ص

رفع نادي اتحاد جدة السعودي حالة التأهب القصوى داخل فريق الكرة، استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام نادي الأهلي، التي ستقام في الثامنة مساء اليوم، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله بالمملكة العربية السعودية، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة وتنتهي يوم 22 ديسمبر الجاري.

ويسعى الفريق السعودي إلى الفوز على نادي الأهلي وإقصائه من البطولة، لمواصلة تقدمه نحو هدفه المنشود وهو الوصول إلى المباراة النهائية، في الوقت الذي يسير فيه الاتحاد خطوة بخطوة في تلك البطولة، وتأتي مباراة الأهلي كخطوة ثانية نحو تحقيق الهدف.

وقالت المصادر السعودية، إن إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي رصدت مكافآت مالية خاصة للاعبين والجهاز الفني حال تخطي عقبة نادي القرن الأفريقي، لا سيما وأن الفوز في لقاء الليلة سيزيد حظوظ الفريق في الحصول على ميدالية بتلك البطولة العالمية، فحال الفوز على فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي سيلعب على الميدالية الذهبية وفي أسوأ الظروف سينال الفضية، أما في حالة الخسارة فأمامه فرصة أخرى للفوز بالبرونزية.

لذا لقاء الأهلي يمثل عنق الزجاجة للفريق صاحب الأرض الذي يشارك باعتباره بطل الدوري المحلي للدولة المنظمة للبطولة، ويسعى إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور في تلك البطولة لتحقيق أفضل استفادة ممكنة.

وأنهى فريق الاتحاد تدريباته مساء أمس والتي لم تؤكد مشاركة المهاجم عبد الرزاق حمدالله الذي غاب عن مواجهة أوكلاند سيتي الأولى في افتتاح البطولة وذلك بداعي الإصابة، وقد يدخل الاتحاد موقعة الأهلي بمهاجم واحد فقط في قائمته هو الفرنسي كريم بنزيما.

وشدد جاياردو المدير الفني للفريق السعودي على اللاعبين بضرورة التركيز في تلك المباراة، لأن مواجهة الأهلي ستكون مختلفة تماما عن مواجهة أوكلاند سيتي، لأن الفريق المصري يتمتع بخبرات كبيرة ويضم لاعبين مميزين مثل المدافع محمد عبد المنعم وبيرسي تاو المتوج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا، ولديه خط مميز بقيادة المالي أليو ديانج.

المدير الفني شدد على لاعبي الاتحاد بضرورة التسديد من خارج منقطة الجزاء كما حدث في لقاء أوكلاند سيتي حيث يرى أن هذا سيكون أهم طرق التسجيل في شباك نادي القرن الأفريقي.