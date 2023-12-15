مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الخميس.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 11ر158 نقطة، أو 4ر0%، ليصل إلى 35ر37248 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 46ر12 نقطة، أو 3ر0%، ليصل إلى 55ر4719 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 59ر27 نقطة أو 2ر0%، ليصل إلى 56ر14761 نقطة.