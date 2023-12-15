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الجمعة 15 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الخميس.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 11ر158 نقطة، أو 4ر0%، ليصل إلى 35ر37248 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 46ر12 نقطة، أو 3ر0%، ليصل إلى 55ر4719 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 59ر27 نقطة أو 2ر0%، ليصل إلى 56ر14761 نقطة.

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود