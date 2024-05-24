"الأونروا": في الضفة الغربية حرب لا يلاحظها أحد

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم /الجمعة/، إنه تزامنًا مع احتدام الحرب في قطاع غزة، تدور في الضفة الغربية حرب أخرى لا يلاحظها أحد.

وأشارت "الأونروا" إلى أن العمليات العسكرية والدمار والفقر والقيود على الحركة بالضفة تولد الخوف في أوساط اللاجئين الفلسطينيين.

وكان الاحتلال الإسرائيلى قد اقتحم جنين ومُخيمها، خلال اليومين الماضيين، وأسفر الاقتحام عن استشهاد 12 فلسطينيًا، وإصابة العشرات بجروح بعضها خطيرة، إلى جانب دمار وخراب كبيرين في البنية التحتية.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا كبيرا في اعتداءات المُستوطنين، واقتحامات من قبل جيش الاحتلال للمخيمات والقرى خاصة في مُحافظات جنين وطولكرم ونابلس الشمالية. وتشهد أطراف مُحافظة رام الله، اعتداءات من قبل المستوطنين، على القرى.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 35 ألفا و800 شهيد، إضافة إلى 80 ألفا و200 مصاب، فيما ارتفع في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة إلى 517 شهيدًا.