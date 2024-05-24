إزالة للتعديات ورفع للإشغالات بمدن إدفو وكوم أمبو وأسوان

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان، جهودها المكثفة على مدار اليوم، فى الفترة الصباحية والمسائية داخل نطاق الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب أمام المواطنين من خلال إزالة التعديات وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع تكثيف أعمال النظافة العامة ، فضلاً عن تنفيذ أعمال الصيانة الفورية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء .

الوحدات المحلية بمختلف المراكز تكثف جهودها لإضفاء الشكل الجمالي

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة 4 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 2600 م2 وذلك بنطاق قريتى الغنيمية وحاجر إدفو ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

فيما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بالإزالة الفورية لحالة تعدى بنطاق حى غرب المدينة بمنطقة البيارة بحوض 12 وذلك بمساحة 200 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم بواقعة التعدى وفقاً لرصد إحداثيات المخالفة .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالتنسيق مع إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتنفيذ أعمال تقليم وتهذيب الأشجار والجهنيميات بعدد من المناطق والأحياء السكنية ، مع زيادة المسطحات الخضراء ، وذلك لحسن الظهور بالمظهر الراقى اللائق أمام ضيوف المحافظة ، وهو الذى توازى مع إستكمال أعمال الكنس ورفع مخلفات الأشجار ، وكذا تنفيذ أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة وتغطية الأسلام للحفاظ على سلامة المواطنين ، مع تركيب كشافات الليد الموفرة ، ورفع التراكمات بنطاق أحياء المدينة ، وتكامل ذلك بالتصدى للتعديات ومخالفات البناء بدون ترخيص من خلال إزالة لمبانى بالمسلح بدون ترخيص بمنطقة التقسيمات بنطاق حى الصداقة الجديدة .

IMG-20240524-WA0027

IMG-20240524-WA0026

IMG-20240524-WA0025

IMG-20240524-WA0024

IMG-20240524-WA0020

IMG-20240524-WA0021

IMG-20240524-WA0022

IMG-20240524-WA0023

IMG-20240524-WA0019

IMG-20240524-WA0018