تأجيل لقاء أبو الحسن سلام في برنامج العودة إلى الجذور

قررت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تأجيل اللقاء الأدبي، المخصص للاحتفاء بالتجربة الإبداعية للكاتب والناقد الكبير د. أبو الحسن سلام، ضمن برنامج "العودة إلى الجذور"، والذي كان مقررا له مساء الأحد المقبل بالإسكندرية، إلى موعد سيعلن عنه لاحقا.

برنامج "العودة إلى الجذور" أطلقته الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر والباحث مسعود شومان، ويهدف البرنامج إلى إلقاء الضوء على سيرة ومسيرة كبار الكتاب وتقديم شهادات حول علاقة تجاربهم الإبداعية بالمكان وتراثه عبر العودة إلى جذورهم، ويقوم على تنفيذ الفعالية الإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الكاتب عبده الزراع.