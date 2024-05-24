قوافل جامعة المنوفية تفحص 1153مريضا بقريتي شرانيس ومنيل جويدة

أطلقت جامعة المنوفية، قافلتين طبيتين الى قريتي شرانيس بمركز قويسنا ومنيل جويدة بمركز اشمون بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة ومحافظة منوفية، كما جرى خلال القافلتين عقد ندوات توعوية حول العنف ومخاطره وأسبابه تحت إشراف الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور أحمد القاصد علي حرص الجامعة على إطلاق قوافلها الطبية التنموية والتوعوية المتكاملة للقرى الأكثر احتياجاً مع توفير الرعاية الصحية لمستحقيها في أماكن اقامتهم ، مشيرا أن جامعة المنوفية تسعي دائما الي تقديم كافة أوجه الدعم لأهالي المحافظة والمناطق الأكثر احتياجا من خلال ماتملكه من اماكانات وخبرات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، لافتاً أن القافلة الطبية ضمت نخبة متميزة من الكوادر الطبية في جميع التخصصات.

وأضاف الدكتور الدكتور صبحي شرف أنه جرى خلال القافلتين فحص ما يقرب من 1153 مريض منهم 134 الرمد، و 166 اطفال، 112 أنف وأذن، 159 باطنة،150 جلدية،142 عظام، 122 صحة عامة، 44 تحليل فيروس "ب" كما تم عقد ندوة توعوية تحت عنوان «لا للعنف ولا للتنمر» حضرها ما يقرب من 123 مواطن في مختلف الأعمار .



القافلتين تحت إشراف الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب، والدكتورة رانيا عزمي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور فريد وجدي وكيل كلية العلوم الصحية التطبيقية والمشرف العام على القوافل وحمدي عبدالرحمن مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع، وحسام ابوالنجا مدير إدارة القوافل بالجامعة.

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