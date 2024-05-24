تنفيذ أعمال الرصف والتطوير الجارية بالشوارع الداخلية بالحسينية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية اليوم، أعمال التطوير والرصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بنطاق الحي، وذلك تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.

كلف المحافظ رئيس المركز بإزالة أي معوقات تقف حائلاً أمام تنفيذ الأعمال الجارية لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه اوضح رئيس مركز ومدينة الحسينية أنه جاري تنفيذ أعمال رصف الشوارع الداخلية بالمدينة باعتمادات ماليه قدرها 15 مليون و500 ألف جنيه بإجمالي أطوال 51 الف متر مسطح ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023 /2024 حيث جاري تنفيذ أعمال الرصف بشارع ترعة سراج ضمن الشوارع المدرجة.

أكد المحافظ أن المحافظة تسير بخطى ملاحقة وسريعة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.