غدا.. 60 ألفا و393 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم مع المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزاره التربية والتعليم استعدادات المديرية لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 /2024 م ، مشدداً على ضرورة الانتهاء من جاهزية اللجان أمام الطلاب لأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لحسن سير وانتظام الامتحانات والمقرر انطلاقها غداً السبت وتستمر حتى الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

كما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم والأمن والصحة والمستشار العسكري، ورؤساء المراكز والمدن ، كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وغرفة الكنترول ، والعمل على منع الغش ، وتكليف طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي ، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحي وملائم لأداء الإمتحان.

وشدد أيضا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية للتنفيذ الحاسم للإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة داخل اللجان والاستراحات المخصصة لإستقبال المراقبين والمصححين ورؤساء اللجان مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد الدخول والخروج من اللجان وكذلك الاستراحات حفاظا علي صحة وسلامة الجميع .

ومن جانبه أوضح المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الدبلومات الفنية 2023 / 2024 لجميع النوعيات ( تجاري – صناعي – زراعي - التعليم والتدريب المزدوج ) يبلغ 60 ألف و 393 طالب وطالبة مقسمين إلى 26719 طالب وطالبه بالثانوي الفني الصناعي يؤدون الامتحان داخل 86 لجنه و4326 طالب وطالبة بالثانوي الزراعي يؤدون الامتحان داخل 19 لجنه و 27682 طالب وطالبة بالثانوي التجاري يؤدون الامتحان داخل 97 لجنه و 1666طالب وطالبه بالتعليم والتدريب المزدوج يؤدون الامتحان داخل 6 لجان بإجمالي 208 لجنة على مستوي 20 إداره تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلي أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وتأمين غرفة الكونترول وتجهيز الاستراحات المخصصة للمشرفين على امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام والبالغ عددها 40 استراحة .