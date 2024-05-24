خاص| رئيس المعاهد الأزهرية عن تعديل المناهج: "الناس بتفسر أي منشور يطلع من عندنا على مزاجها"

وضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الجمعة، ما تداولته وسائل الإعلام من أنباء بخصوص تعديل أو تغيير المناهج الشرعية والعربية للمرحلة الإعدادية أو المرحلة الثانوية بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد 2025/2024.

وأكد «عبدالغني» في تصريحات لـ«البوابة نيوز»، أن قطاع المعاهد الأزهرية يقوم حاليًا بإصدار طبعة جديدة للكتب الدراسية، وتحتوى على تعديلات طفيفة، كأسئلة بعد الدروس، أو تغيير في الأمثلة، أو تخفيف في بعض الفصول.

ولفت إلى أن الهدف من ذلك هو تطوير المناهج ولكن الأساس كما هو، متابعًا: "خاطبنا المكتبات الخاصة بالنشر بأن توقف بيع الكتب الحالية لحين إصدار الكتب الجديدة بعد تطويرها، حتى نتلاشى أن يشتري طالب الكتاب القديم ثم يأتى آخر ويشتري الكتاب المطور وبهذا يحدث ظلم بين الطلاب وعدم مساواة".

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة تحري الدقة فيما ينقل أو يتم تداوله، معلقًا: "الناس بتفسر أي منشور يطلع من عندنا على مزاجها".

وتداولت بعض المواقع الإخبارية، اليوم، أنباء عن تعديل وتغيير المناهج الشرعية والعربية للمرحلتين الإعدادية والثانوية بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2025/2024.

