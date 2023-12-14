بالفيديو.. نصر عبده: إثراء الحياة السياسية وراء زيادة نسب الحضور بالانتخابات الرئاسية

الخميس 14/ديسمبر/2023 - 09:08 م

أكد الكاتب الصحفي نصر عبده، أن الشعب المصري أثبت بكل دليل وبرهان حبه لوطنه، لافتا الى أن الانتخابات الرئاسية شارك فيها الجميع الرجال والنساء والشباب قائلا:"نحن أمام وعي جديد للشباب الذين أدركوا التحديات المحيطة بمصر إقليميا ودوليا وعرفوا أن بقاء واستقرار مصر وسط كل تلك التحديات إنجاز كبير أثبت أن الحفاظ على مصر كان مهمة صعبة جدًا لكن الإدارة المصرية نجحت فيه وبجدارة".

وتابع خلال لقائه ببرنامج "مصر كل يوم" المذاع عبر فضائية "مصر الزراعية وتقدمه الإعلامية رانيا البليدي:" كنا في معركة لطمس الوعي واستفاقت مصر بكامل مؤسساتها لخوض تلك المعركة وعرفت أن مواجهة ومحاربة هذا بكل الوسائل المتاحة، والأحداث الحاصلة حولنا في العالم كانت سببًا رئيسًا في تشكيل وعي المصريين خاصة الشباب الذي أدرك أن بلده قوية وقادرة على مواجهة وباء مثل كورنا كمثال للأزمات، فوصل لنتيجة أن مصر دولة قادرة على حماية شعبها والحفاظ عليه وهذا يشكل وعيا إيجابيا لدى الجميع".

وقال:" الانتخابات الرئاسية شهدت ظهور شرائح جديدة وبقوة مثل الشباب وذوي الهمم، وجاء هذا كنتيجة منطقية للحراك السياسي الذي شهدته مصر خلال الفترة الماضية ونتمنى أن يزيد ويفعل أكثر وأكثر خلال الفترة المقبلة، فإثراء الحياة السياسية ساعد في زيادة نسب الحضور في الانتخابات وأي حراك سياسي سيقابل برد فعل إيجابي".