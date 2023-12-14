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الخميس 14 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للتزحلق على الجليد

الجمعيه العموميه
الجمعيه العموميه للاتحاد المصري للتزحلق
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أقيمت الجمعية العمومية للاتحاد المصري للتزحلق الفني علي الجليد بمقر الاتحاد الجديد، وهي أول جمعية عمومية عادية، برئاسة الدكتورة هبة جرجس رئيسة الاتحاد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد. 

بحضور الدكتور أسامة صادق رئيس العلاقات العامة للجنة الاولمبية المصرية وكذلك أشرف جمال، ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة، وممثلي الهيئات العاملة بالاتحاد: عادل اسماعيل، وفرج حسين مصطفي وأنور أحمد عبد الهادي. 

أسفر الاجتماع عن مناقشة عدة أمور إلي جانب جدول الاعمال وأهمها ضرورة إنشاء ملعب أوليمبي بجمهورية مصر العربية لاستضافة بطولات ومعسكرات دولية.
كما توجهت رئيسة الاتحاد بخالص الشكر لوزير الشباب والرياضه لدعمه الدائم للرياضة.

اتحاد المصري للتزحلق الفني علي الجليد مجلس إدارة الاتحاد وزارة الشباب و الرياضة