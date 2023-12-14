«التجاري الدولي» بالتعاون مع «IFC» يُعد «سوديك» للحصول على شهادة اعتماد للمباني الخضراء

أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) - مصر، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن حصول سوديك، احدى شركات التطوير العقاري الرائدة في مصر بحصولها على شهادة اعتماد للمباني الخضراء EDGE Advanced لمشروعها ايستاون ديستريكت بالقاهرة الجديدة EDNC، بالإضافة إلى منحة تغطي جزء من تكلفة المشروع من مؤسسة التمويل الدولية تحت مظلة برنامجي "السندات الخضراء واستدامة القطاعات" من البنك التجاري الدولي ، ليصبح أول مجمع تجارِي معتمد في مصر.

و"اعتماد المباني الخضراء" هو إحدي المنظومات الفعالة لبرنامج "استدامة القطاعات" والذي تبلور في سياق الإصدار الناجح للسندات الخضراء بمبلغ ١٠٠ مليون دولار امريكي، وهو يهدف إلى تمكين الشركات في كافة القطاعات لاستيعاب التوجهات والتقنيات الجديدة في أساليب البناء بحيث تواكب وتتكيف مع فرص وتحديات تغير المناخ.

من جانبه، صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي: "لقد أثبتت سوديك مكانتها كشركة مستدامة رائدة في قطاع العقارات في مصر من خلال التأهل للحصول على أعلى اعتماد لشهادات المباني الخضراء EDGE Advanced تحت مظلة برنامج السندات الخضراء وبرنامج استدامة القطاعات والذي يهدف للتعاون مع عملاء البنك والمؤسسات الدولية المالية مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، كما أضاف ان البنك التجاري الدولي أنه لا يزال ملتزم بالتعاون مع عملائه، لتحفيز انتقالهم الي اقتصاد منخفض الكربون والحفاظ على استدامة النمو".

وتعليقًا على هذا الإنجاز، أشاد أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك: "تفخر سوديك بحصولها على شهادة EDGE Advanced للمباني الخضراء عن مشروع EDNC، حيث تتوافق هذه الشهادة مع استراتيجية سوديك والتي تأتي الاستدامة على قمة أولوياتها بالإضافة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتقليل الانبعاثات الكربونية في كافة المشروعات التي نطورها وتأكيداً على مكانة سوديك كمطور عقاري في تحقيق ودمج معايير الاستدامة ضمن كافة أعمال الشركة ".

في هذا السياق، قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي: "يسعدنا سعي المزيد من الشركات في مصر للحصول على شهادة اعتماد المباني الخضراء " EDGE" من مؤسسة التمويل الدولية، مما يسهم في خفض تكاليف التشغيل ويجعل المباني الخضراء أكثر استدامة. تلتزم مؤسسة التمويل الدولية بدعم الشركات والأعمال لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم - ونحن متحمسون لرؤية التأثير الإيجابي للمباني المعتمدة من EDGE على البلاد."

وجاري الآن التنسيق بين البنك التجاري الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لإعداد مجموعة جديدة من العملاء الشركات، للإلمام بمعاملات البناء الأخضر سواء في القطاع الصناعي أو التشييد والبناء أو المطورين، مما يساعدهم على اعتماد حلول بناء منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة، ويدعم علاماتهم التجارية وقدراتهم التنافسية.

جدير بالذكر أنه نجح مشروع EDNC في توفير استهلاكه من الطاقة بنسبة 40%، ومن المياه بنسبة 33%، كما قلل استهلاك المواد الخام بنسبة 22%، والذي جعله مؤهلاً للحصول على شهادة EDGE ADVANCED ويُعد هذا المشروع جزء من المبنى التجاري لمشروع إيستاون متعدد الاستخدامات لشركة سوديك، والذي يقع مباشرة على شارع التسعين الرئيسي، بالقرب من الجامعة الأمريكية، ويمتد على 90.000 متر مربع من المساحات التجارية والتجزئة الرئيسية موزعة على 16 مبنى. لقد تم تطوير المشروع مع التركيز على الاستدامة، وتعزيز بيئة أكثر صحة وإنتاجية مع تقليل انبعاثات الكربون.