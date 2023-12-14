المركزي السويسري يحافظ على معدلات الفائدة عند مستوى 1.75%

أبقى البنك المركزي السويسري على معدلات الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الفصلي للسياسة النقدية، في خطوة تتفق مع التوقعات، وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

وحافظ البنك الوطني السويسري على معدلات الفائدة عند مستوى 1.75 بالمئة، الخميس، دون تغيير عن المستوى المحدد في الاجتماع السابق.

وخلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي السويسري في سبتمبر الماضي، أبقى البنك على معدل الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي، لينهي سلسلة من زيادات أسعار الفائدة بدأت من المنطقة السلبية في يونيو 2022. كما بلغ معدل التضخم في سويسرا 1.4 بالمائة في نوفمبر الماضي.