محافظ بني سويف يناقش نتائج أكثر من 40 زيارة للتفتيش المالي والإداري لمتابعة منظومة العمل

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه قصور إداري، يعرقل جهود الدولة التنموية،مشيراً إلى تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمةللمواطنين،مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.

وجاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، عرضه أحمد محمد دسوقى مدير عام التفتيش المالي والإداري بالديوان العام،تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة، خلال الفترة من 16 إلى 30 نوفمبر الماضي، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.

وتبين من التقرير أنه تم، خلال الفترة المذكورة،توجيه 41 من الحملات التفيشية المفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية ومديريات الخدمات والمشروعات التابعة للمحافظة، بواقع 5زيارات(لقرى: شريف باشا، قمن العروس، ننا، إبشنا، دشطوط، بجانب إدارة أملاك اهناسيا )، هذا بالإضافة إلى بجانب 17 حملة تفتيش علي قطاع الصحة ،شملت :مستشفيات نوعية ووحدات صحية ومكاتب الصحة وإدارات صحية وهي ( بهبشين ، الطب الوقائي ، مكتب صحة أول بندر بني سويف ، الديابية، الميمون، إدريجة، الحمرايا شرق النيل ، دلاص، كوم إدريجة، جزيرة ببا، قمن العروس، بني قاسم، ننا، مديرية الصحة، بني عدي، الدوالطة، دشطوط).

وفي قطاعات: التعليم ،الزراعة، التضامن، الطب البيطري، الشباب والرياضة والتموين، تم تنفيذ 20 زيارة شملت مدارس (عمر بن الخطاب الابتدائية، صلاح سالم الابتدائية، الرياضية بنين الإعدادية، أبوبكر الصديق الابتدائية، الشهيد إسماعيل أحمد عيد الإعدادية بنين " الخيرية سابقاً" وذلك بإدارة تعليم بني سويف ، فضلاُ عن زيارة مركز التطوير التكنولوجي التابع للمديرية)، إضافة إلى الجمعية الزراعية بقرية بلفيا ، وإدارة الفشن الزراعية، والتفتيش على إدارة تضامن اهناسيا، ووحدة تضامن بلفيا، وإدارة الفشن وإدارة سمسطا، فيما تم المرور والتفيش على عدد من الإدارات البيطرية بكل من: اهناسيا، بني سويف، الفشن وسمسطا ووحدة الفشن البيطرية، بجانب المرور على إدارة تموين اهناسيا ومكتب تموين بهبشين، وديوان عام مديرية الشباب والرياضة".

من جانبه، أصدر المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم تكليفاته لمسؤولى الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها والمتمثلة في: حالات غياب، والعمل على تلافي بعض أوجه التقصير في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، وإعداد تقرير شامل بما تم من إجراءات في هذا الجانب.