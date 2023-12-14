برلماني: الانتخابات الرئاسية 2024 مكسب للوطن وعززت الوعي لدى المصريين والإقبال الهائل فيها ظهير شعبي للقيادة السياسية

قال النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ، أن الشعب المصري والوطن هو أكبر كاسب ومستفيد من ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024. قائلا: أن الانتخابات الرئاسية والتضافر لانجاحها والاقبال الهائل عليها كشف الوعي لدى المصريين وعزز المشاركة السياسية.

وقال أبو عايشه فى تصريحات له اليوم، إن الخريطة السياسية قد تبلورت وظهرت فيها الأحزاب بادوار وتأثير متفاوت وأكبر من ذي قبل، بعد ترشح العديد من رؤساء الاحزاب أمام الرئيس السيسي في انتخابات تعددية نزيهة ومباشر أمام العالم كله.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الانتخابات الرئاسية والتي تابعها العالم كله، كانت رد واضح علي كل المشككين بنزاهة تللك الانتخابات وعلي كل من شكك في النيه الحقيقيه للتحول الديمقراطي. أو مزاعم مقاطعتها والانصراف عنها. قائلا: أن ملايين المصريين الذين نزلوا للشارع صفعوا المتآمرين وانتصروا لمصر.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الانتخابات والاقبال الهائل فيها سيكون ظهيرا سياسيا وشعبيا كبيرا للقيادة السياسية خلال الفترة المقبلة بعد اعلان النتائج رسميا. مضيفا: مصر كسبت الكثير من هذه الانتخابات.

واختتم النائب عبده ابو عايشه قائلا: أن هذه الانتخابات عززت الشعور بالهوية والاحساس بالمسؤلية تجاه الوطن عند الاستشعار بوجود خطر يهدد هذا الوطن. مؤكدا: انها ستظل حدث سياسي ودستوري بارز في تاريخ الوطن.