حركة فتح: نتنياهو لا يريد حلًا سياسيًا يؤدى إلى دولة فلسطينية مستقلة

أكد عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تبرمج كل مشاريعها على عدم قيام دولة فلسطينية، موضحًا أن نتنياهو لا يريد حلًا سياسيًا يؤدي إلى دولة فلسطينية مستقلة، ولكنه يريد أن يكسب صوت اليمين المتطرف الذي يسعى لتهجير الشعب الفلسطيني.

وقال باسم حركة فتح، خلال لقائه على القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، إن الحركة لا تثق فى الموقف الشفهي الأمريكي الذى لا يترجم على الأرض بشكل فعال يفضى إلى وقف العدوان، وفتح مسار سياسى حقيقى تكون نتائجه إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وكشف "دولة" عن أن قوات الاحتلال اعتقلت قبل أيام 142 امرأة معهن رضع، ومصيرهم مجهول، متهمًا حكومة الاحتلال الإسرائيلى ببرمجة كل مشاريعها على عدم قيام دولة فلسطينية، مؤكدًا أن نتنياهو يعلن خلال حربه على غزة عدائيته لكل ما هو فلسطيني.. وجيشه يشن عدوانًا مجرمًا على القطاع.