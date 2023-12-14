بالصور.. شبورة مائية كثيفة تحجب رؤية المباني في بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، صباح اليوم الخميس، شبورة مائية كثيفة حجبت الرؤية عن العديد من المناطق خاصة المباني داخل كردون المحافظة وعلى الطرق السريعة.

ووجه رجال المرور، الذين انتشروا بكافة شوارع المحافظة في تمركزات ثابتة ودوريات متحركة خاصة على الطرق السريعة، قائدي السيارات، بالحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية وإضاءة جميع أنوار السيارة مع وضع النور الأمامي في الوضع المنخفض، وفتح جزئى لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج، فضلا عن تعليمات أخرى للحفاظ على سلامتهم.

وانتظمت حركة عبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس، وواصل مينائي شرق وغرب بورسعيد عمليات شحن وتفريغ السفن بصورة طبيعية، في الوقت الذي واصل مرفق المعديات عمله لنقل المشاة بين ضفتي قناة السويس بينما كوبري النصري العائم بمنطقة الرسوة لنقل السيارات.

1702534349551_copy_1280x960

1702534349589_copy_1280x960

1702534349483_copy_1280x960