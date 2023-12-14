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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة سيدة عثر عليها متوفاة داخل شقتها بالعمرانية

ارشيفية
ارشيفية
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صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة سيدة عثر عليها متوفاة داخل شقتها بمنطقة العمرانية، بعد مناظرة الجثة عقب ورود تقرير من الطب الشرعي الصفة التشريحية لجثمانها بسبب الوفاة، كما كلفت المباحث بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة في واقعة العثور على جثة سيدة في عقدها التاسع داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة أن الوفاة طبيعية ولا شبهة جنائية في الواقعة.

تلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة سيدة داخل شقة سكنية بدائرة القسم. 

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة سيدة في العقد التاسع لا توجد بها آثار إصابات ظاهرية وتقيم بمفردها ورجحت التحريات وفاتها طبيعيا وتم استخراج تصريح دفن لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جثة سيدة الطب الشرعي العمرانية