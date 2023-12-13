الجمعة.. فرقة "التخت العربي" تغني لأمجاد العرب في مسرح الجمهورية

تحيى فرقة التخت العربى بقيادة الدكتور ياسر معوض، حفلا فنيا جديدا تحت عنوان "أمجاد يا عرب أمجاد"، وذلك فى الثامنة من مساء الجمعة المقبلة، 15 ديسمبر الجاري، على مسرح الجمهورية.

يتضمن برنامج الحفل كوكبة من أشهر أعمال الطرب والمؤلفات الوطنية منها: "لسة فاكر، وفات الميعاد، وانت عمرى، والأطلال، وهو صحيح، ويا مسافر وحدك، والفن، ودقت ساعة العمل، وأمجاد يا عرب، والمارد العربى، وموطنى.. وغيرها.

اهتمت فرقة التخت العربي منذ تأسيسها بتقديم الأعمال التراثية الموسيقية والغنائية، وتضم نخبة من أمهر العازفين والمطربين، واحتلت الفرقة مكانة متميزة في الساحة الفنية بعد تقديمها العديد من الحفلات الناجحة في مختلف دول العالم العربية والأجنبية.

هذا بالإضافة إلى مشاركتها في مهرجانات دولية متخصصة وحصولها على جوائز دولية منها جائزة الإبداع من مهرجان الموسيقى والغناء في إسطنبول بتركيا عام 2010 وحصلت مؤخرا على جائزة من دولة الصين كأفضل فرقة تؤثر على الوعي القومي العربي لعام 2023.