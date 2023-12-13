رئيس جمهورية غانا يستقبل رئيس الاوكسا استعدادا لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية

استقبل الرئيس نانا الوفى ادو رئيس غانا، أحمد ناصر رئيس اتحادية الكنفيدراليات الرياضية الافريقية (الاوكسا) ، وهنأ الرئيس ناصر علي احتفاظه برئاسة الاوكسا وشكره علي الجهود الكبيرة المبذولة من الاتحادات الافريقية الرياضية من أجل تنظيم كبير لدورة الالعاب الافريقية اكرا ٢٠٢٣ والتي تقام من ٨ وحتى ٢٣ مارس ،٢٠٢٤ كما اثني الرئيس الغاني علي الدور القوي الذي تلعبه الاوكسا في دعم الدورة من اجل نجاحها.

حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس الجمهورية ووزير الشباب والرياضة لغانا والرئيس التنفيذي لدورة الالعاب الافريقية ومساعده وانتهي اللقاء بتقدير رئيس غانا للاوكسا علي ما ذكر.

من جانب اخر تعقد منظمة الاتحاد الافريقي اجتماع موسع للبطولة رقم ٥٢ بحضور وفد الاوكسا برئاسة احمد ناصر وبنيني كابنجا النائب الثاني والدكتور عماد البناني الامين العام وتتواصل الاجتماعات اسبوعيا حتي بداية الدورة.