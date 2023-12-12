الكرملين: نرفض أي تدخل خارجي في قضية المعارض الروسي نافالني

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، رفض موسكو لأي تدخل خارجي في الوضع المتعلق بشأن المعارض الروسي أليكسي نافالني المدرج على قائمة الإرهابيين في روسيا.

وقال بيسكوف - في تصريحات صحفية اليوم -: "إنه من غير المقبول التدخل الخارجي بما في ذلك من جانب الولايات المتحدة في الموقف المتعلق بالمدون الروسي نافالني المدان في روسيا".

جاء ذلك تعقيبا على تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر التي قال فيها: "إن واشنطن لفتت انتباه موسكو إلى المخاوف بشأن مصير نافالني".

وأضاف بيسكوف: "إننا هنا نتحدث عن أحد السجناء الذين أدينوا بموجب القانون ويقضي عقوبته القانونية، وهنا نعتبر أي تدخل من قبل أي شخص بما في ذلك الولايات المتحدة غير مقبول تماما".

يشار إلى أنه تم وضع نافالني، الذي حكم عليه مرتين مع وقف التنفيذ، على قائمة المطلوبين بسبب انتهاكات متعددة لعقوبته في قضية اختلاس أموال من فرع لشركة "إيف روشيه" الفرنسية، وفي 17 يناير 2021 تم احتجازه في مطار شيريميتيفو لدى عودته من ألمانيا حيث كان يخضع للعلاج الطبي، وفي 2 فبراير قضت المحكمة باستبدال عقوبته مع وقف التنفيذ بعقوبة حقيقية.