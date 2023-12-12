الانتخابات الرئاسية 2024.. العاملون بجامعة المنوفية يدلون بأصواتهم على مدار 3 أيام

قام العاملون ومنسوبي جامعة المنوفية علي مدار ٣ايام بالتوجه إلي مقار اللجان الانتخابية المختلفة بقري ومدن المحافظة للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية .

ووجه الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة بتقديم كافة التيسيرات للناخبين والناخبين المُغتربين للمشاركة في العملية الانتخابية .

شارك منتسبي الجامعة فى التصويت بالانتخابات في مشهد وطنى يعبر عن مدى التفاف جميع فئات الشعب المصري في الاستحقاق الانتخابي لاختيار رئيس الجمهورية.

كما تتابع اللجنة الدائمة لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالجامعة علي مدار الساعة، برئاسة رئيس الجامعة، تيسير المشاركة الإيجابية للطلاب و للعاملين بالجامعة ، حيث أدلى العشرات من العاملين بالجامعة وطلابها بأصواتهم في لجان المحافظة المختلفة علي مدار ٣ ايام .

وأكد القاصد أهمية المشاركة بهذا الاستحقاق الدستوري في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق الازدهار، وذلك وفق المسار الديمقراطي الذي حدده الدستور.

كما وجه جميع موظفي وطلاب الجامعة وجامعة المنوفية الأهلية بشكل خاص وجموع الشعب المصري بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس مصر القادم وسط التحديات الكبيرة المحلية والدولية التي يشهدها العالم والمنطقة، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها الدولة وبدور رجال الأمن في تأمين اللجان .

وأوضح رئيس الجامعة أنه مع التطور الكبير للأحداث التي تشهدها المنطقة والاضطرابات المتلاحقة بها، أصبحت المشاركة في الانتخابات ضرورة حتمية لضمان استقرار المجتمع وتحقيق متطلباته وحمايته من الأعداء المتربصين،مشيدا بالاقبال الكبير من جانب منتسبي الجامعة علي المشاركة في الانتخابات وحماس طلاب الجامعة لممارسة حقوقهم السياسية والدستورية والتعبير عن رأيهم في حرية تامة.

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