ads
الأربعاء 13 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الفنانة مي عمر تُدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

الفنانة مي عمر
الفنانة مي عمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدلت الفنانة مي عمر زوجة المخرج محمد سامي، مساء اليوم الثلاثاء، بصوتها في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024، في إحدى اللجان الفرعية بمدينة السادس من أكتوبر.

انطلقت عملية اقتراع المصريين، الأحد الماضي، في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر في جميع محافظات الجمهورية، وتستمر حتى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

يتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويصوت في الانتخابات الرئاسية 2024 ما يزيد عن 67 مليون ناخب لهم حق التصويت طبقا لقاعدة بيانات الناخبين.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات يوم 18 ديسمبر الجاري.

مي عمر الانتخابات الرئاسية 2024 السادس من اكتوبر محافظات الجمهورية عبدالفتاح السيسي فريد زهران عبد السند يمامة حازم عمر