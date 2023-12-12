ناخبون بالدقهلية يشيدون بدور القضاة في تسهيل عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الدقهلية إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، في ثالث ايام الانتخابات الرئاسية ، وذلك وسط مشاركة كبيرة للسيدات والشيوخ والشباب.

وأكد عدد من أهالى قرية الاتحاد بمحافظة الدقهلية أن هذه الانتخابات، كانت بالفعل فارقة فى عمر الوطن، وان المصريين خرجوا ليقفوا خلف وطنهم ويخرسوا السنة اهل الشر، ويقدموا رساله للعالم ان الوطن اعز واغلى من أى شيئ.

وقال الإعلامي علاء خليل، عضو مجلس اداىة اتحاد شباب المصريين بالخارج ، إن قضاء مصر الشامخ دائما ما يكون فى مقدمة الصفوف وان اللجان الانتخابية شهدت مواقف انسانيه كثيرة من قضاة مصر لابناء وطنهم وقاموا لكبار السن والمرضى ليسهلوا اهم عملية التصويت.

وقال كمال ماهر، أحد المواطنين ان تلك المشاهد لم يراها من قبل حتى فى انتخابات مجلس النواب او الشيوخ وحرص العائلات على التصويت والخروج مبكرا.

أما حامد سليمان أكد أن المصريون يكتبون دائما التاريخ وتلاحم الشعب المصرى اليوم ليس بمستغرب او جديد لكن متوقع دائما من أبناء مصر وقت الشدائد.

وقال وائل الديب أن ابناء مصر يلتصقون اكثر بوطنهم وبقائدهم القوى الامين واننا لن نفرط فى شبر واحد من الوطن وكانت الانتخابات ابلغ رساله لذلك .

وقال حسام الديب ان الشرطه المصريه ادت اداء اكثر من رائع فى تلك الانتخابات من حفظ الامن والامان ومساعدة الناخبين فى الوصول لصناديق الانتخابات ومع تلك الكثافه الكبيره فى التصويت الا ان النظام كان هو السمة الواضحه واختتم وحيد جمعه دموع المصريون اليوم وهتافهم تحيا مصر عكس المشهد وحقيقته انه عرسا ديمقراطيا متميزا وايام فى حب الوطن ولن يستطيع احد التغلب على ارادة المصريين