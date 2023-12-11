تظاهرات عربية وعالمية تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة.. إضراب شامل يعم لبنان.. وتونس والمغرب ينددان بجرائم الاحتلال

نظم الشعب اللبناني إضرابا وطنيا في 11 ديسمبر تضامنا مع فلسطين بعد أن أثار الناشطون دعوات لإضراب عام دولي خلال عطلة نهاية الأسبوع.



الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكي

وقال الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكي في بيان صدر اليوم الأحد، إن المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء أفادت بأن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أعلن إغلاق جميع الإدارات العامة، المؤسسات العامة والبلديات أمس الاثنين استجابة للنداء العالمي لغزة وتضامنا مع الفلسطينيين في غزة والقرى الحدودية اللبنانية.

وتعرض جنوب لبنان لسلسلة من الهجمات من جانب إسرائيل مع تزايد التصعيد بينها وبين حزب الله بشكل مطرد منذ 8 أكتوبر.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان لها يوم الأحد، إن إغلاق الخدمات العامة يأتي استجابة للدعوة الدولية للإضراب "تضامنا مع الشعب الفلسطيني وسكان غزة والقرى اللبنانية على الحدود مع إسرائيل".



وزير التربية عباس الحلبي

وقال وزير التربية عباس الحلبي، إن المدارس الخاصة والعامة والمعاهد الفنية والجامعات ستغلق أبوابها "تعبيرا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه الإبادة والتهجير والقتل".

كما انضمت عدة قطاعات في الأردن إلى الإضراب، حيث شاركت في الإضراب شركات خاصة ونقابات عمالية ومؤسسات ومدارس خاصة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا يوم السبت أن القوى الوطنية، وهي ائتلاف من الفصائل الكبرى في فلسطين، دعت إلى إضراب عالمي شامل يوم الاثنين يشمل كافة جوانب الحياة تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذين يواجهون حرب الإبادة الجماعية والتهجير والتطهير العرقي الإسرائيلية منذ 64 يومًا على التوالي.

وكتبت وفا أن المجموعة دعت أيضا الجمهور الفلسطيني إلى تنظيم مظاهرات عامة في جميع أنحاء فلسطين تعبيرا عن الوحدة الوطنية، مضيفة أنها ستبعث برسالة معارضة لمحاولات إسرائيل اقتلاع وتهجير سكان غزة.

يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه العديد من المدن الغربية والعربية تظاهرات حاشدة تأييدًا لفلسطين وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمجازر التي ترتكب بحق المدنيين فيه.

وتحت عنوان “من أجل السلام في فلسطين” تجمع في العاصمة اليابانية طوكيو نحو 1500 ناشط أمام البرلمان الياباني مطالبين المجتمع الدولي ومنظماته بالتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

وندد المتظاهرون باستهداف الاحتلال الإسرائيلي المدنيين والصحفيين والأطفال والمستشفيات والعاملين في المجال الإنساني ودور العبادة ومخيمات اللاجئين التي من المفترض أن تكون محمية بموجب الاتفاقيات الدولية معربين عن قلقهم بشأن الوضع الكارثي في غزة.

كما نظم مئات اليابانيين المتضامنين مع فلسطين مظاهرة في منطقة شيبويا وسط العاصمة طوكيو دعما لغزة وتنديدًا بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وفي تونس خرج عدد كبير من المتظاهرين التونسيين إلى ساحات العاصمة تونس تنديدًا باستمرار مجازر كيان الاحتلال في غزة، واستهداف المدنيين من النساء والأطفال.

كما شهدت العاصمة المغربية الرباط اليوم مظاهرة شعبية حاشدة تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي وجرائمه الوحشية على قطاع غزة وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.