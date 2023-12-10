رئيس لجنة انتخابية بالقليوبية يخرج لسيدة مسنة للإدلاء بصوتها داخل "توك توك"

شهدت لجنة الشهيد هاني بمنطقة كفر الولجا بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، لفتة إنسانية من قبل رئيس اللجنة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث حرص رئيس اللجنة على الخروج لإحدى السيدات المسنات خارج اللجنة ومساعدتها على الإدلاء بصوتها داخل مركبة "توك توك" حرصا على مشاركتها الإيجابية في العرس الانتخابي والملحمة الوطنية الكبيرة التي تشهدها محافظات مصر في انتخابات الرئاسة 2024.

وأدلي عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم الأحد، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، في اللجنة الانتخابية بمدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة بنها التعليمية (لجنة الوافدين)، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والتي شهدت اصطفافا لطوابير الناخبين منذ بداية موعد التصويت صباح اليوم.

وفتحت اللجان الفرعية في محافظة القليوبية، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.