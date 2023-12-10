ads
الأحد 10 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس لجنة انتخابية بالقليوبية يخرج لسيدة مسنة للإدلاء بصوتها داخل "توك توك"

انتخابات الرئاسية
انتخابات الرئاسية 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت لجنة الشهيد هاني بمنطقة كفر الولجا بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، لفتة إنسانية من قبل رئيس اللجنة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث حرص رئيس اللجنة على الخروج لإحدى السيدات المسنات خارج اللجنة ومساعدتها على الإدلاء بصوتها داخل مركبة "توك توك" حرصا على مشاركتها الإيجابية في العرس الانتخابي والملحمة الوطنية الكبيرة التي تشهدها محافظات مصر في انتخابات الرئاسة 2024.

وأدلي عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم الأحد، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، في اللجنة الانتخابية بمدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة بنها التعليمية (لجنة الوافدين)، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والتي شهدت اصطفافا لطوابير الناخبين منذ بداية موعد التصويت صباح اليوم.

وفتحت اللجان الفرعية في محافظة القليوبية، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية محافظة القليوبية عبد الحميد الهجان العرس الانتخابي