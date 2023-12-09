"الوطنية للانتخابات": وصول القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية للمقرات

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، أن القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية في محافظات الجمهورية المختلفة، وصلوا جميعهم إلى مقراتهم الانتخابية.

وأشار مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه يجري حاليًا تسليم القضاة أوراق العملية الانتخابية، من جانب رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات المصرية المختلفة.

تقام الانتخابات الرئاسية المصرية تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، فضلًا عن مشاركة 14 منظمة دولية في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، بإجمالي 220 متابعًا، إلى جانب 62 منظمة مجتمع مدني محلية بإجمالي 22 ألفًا و340 متابعًا.

وينطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية بمختلف محافظات الجمهورية، غدًا الأحد، أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية، موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية.