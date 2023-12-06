الانتخابات الرئاسية.. بورسعيد تنتهي من تجهيز 69 مقرا انتخابيا

أنتهت محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، من تجهيز كافة مقار انتخابات رئاسة الجمهورية لاستقبال الناخبين ببورسعيد والبالغ عددهم 533 ألفا و533 ناخبا موزعين علي 64 لجنة انتخابية داخل 7 أحياء ومدينة بورفؤاد بالإضافة إلى 5 لجان انتخابية للمغتربين.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة، فضلا عن التنسيق المستمر بين رؤساء الأحياء ومديري المدارس خلال العملية الانتخابية، لتوفير كافة سبل الراحة للناخبين والقائمين عليها.

وأشار محافظ بورسعيد إلى توفير الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات أمام اللجان، وتوفير مبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، وكذلك توافر حجرة مُحكمة لتأمين صناديق الاقتراع على أعلى مستوى.