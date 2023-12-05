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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

برلمانية تعدد فوائد تنظيم إيدكس 2023: فخر لمصر

الدكتور أسماء سليمان،
الدكتور أسماء سليمان، وكيلة لجنة الشئون الخارجية والعربية
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قالت الدكتور أسماء سليمان، وكيلة لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن معرض إيدكس 2023 الذي تحتضنه الدولة المصرية، شهد حضورا كبيرا من شركات التصنيع العسكري ودول كثيرة، موضحة أن المعرض يمثل تجمعا كبيرا لتبادل الرؤى والخبرات وعرض كل ما هو جديد في مجالات التصنيع العسكري.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن المعرض فرصة للعبور إلى السوق العالمية والإقليمية من ناحية التصنيع العسكري، لافتة إلى أن تنظيم الدولة المصرية للمعرض شئ يدعو للفخر.

وأكدت أن المعرض فرصة أيضا للتعاون في مجالات التصنيع العسكري والاطلاع على أحدث الصناعات الدفاعية العسكرية بمختلف دول العالم، مبينة أن المعرض يعرض خريطة التصنيع العسكري بالعالم.

وأشارت وكيلة لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إلى أن تنظيم المعرض، يضع الدولة المصرية على خريطة تنظيم المعارض والمؤتمرات العالمية، موضحة أن مصر نجحت في تنظيم أكبر المؤتمرات والمعارض على مستوى العالم.

ولفتت إلى أن العالم يشهد تطورا كبيرا في التصنيع العسكري بمختلف الأسلحة، موضحة أن المعرض شهد عقد لقاءات ثنائية لوزير الدفاع ورئيس الأركان مع العديد من القادة بدول العالم.

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