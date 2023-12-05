سكرتير عام محافظ أسوان تتفقد المعرض البيئي ضمن مبادرة (صحتنا في بيئتنا) بكوم أمبو

تفقدت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام لمحافظ أسوان، فعاليات المعرض البيئي بمدرسة محمد طاهر الأنصاري الإبتدائية بكوم أمبو وذلك ضمن مبادرة (صحتنا في بيئتنا) والتي يتم تنظيمها بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم وشركة مياه الشرب وبتمويل من منظمة اليونيسيف وبالمشاركة المجتمعية الفعالة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان بمتابعة سير العملية التعليمية ودعم وتشجيع الأنشطة الطلابية.

جاء ذلك بحضور فيصل نعيم مدير التعليم العام، بالإضافة إلى لفيف من القيادات التعليمية ومسئولي شركة مياه الشرب والجهات المعنية.

وقد أشادت المهندسة فاطمة إبراهيم بفكرة هذه المبادرة ودورها في نشر التوعية بين الطلاب لدعم قضايا البيئة والمياه، مقدمه شكرها للقائمين على تنظيم هذا المعرض وخاصة الطلاب المشاركين فيه ويمثلوا ٤٠ مدرسة بإدارة كوم أمبو التعليمية.

وخلال تفقدها للأعمال الفنية والأبحاث والمشاريع العلمية المقدمة بإستخدام خامات البيئة، أبدت السكرتير العام إعجابها بمستوى المهارات والأفكار الإبداعية للطلاب لنشر وتوضيح الرسائل والأهداف الست الرئيسية للمبادرة وهي ترشيد إستهلاك المياه وعدم إهدارها، والإستخدام الآمن للصرف الصحي، وأيضا النظافة العامة، والنظافة الشخصية، والتغذية والسلوكيات الصحية الإيجابية، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية.

وفي نفس السياق قامت المهندسة فاطمة إبراهيم بتفقد الفصول الدراسية والمكاتب الإدارية بعدد من المدارس بمركزي كوم أمبو وإدفو وذلك للإطمئنان على إنتظام العملية التعليمية والتعرف علي مستوي التحصيل الدراسي للطلاب، حيث شددت السكرتير العام علي تنفيذ أعمال النظافة العامة بشكل يومي وخاصة بدورات المياه، مع مراعاة توفير كافة الأدوات والأجهزة وغيرها من الوسائل التعليمية اللازمة لتهيئة المناخ والبيئة المناسبة والجاذبة للطلاب للإنتظام في دراستهم والوصول لأفضل المراحل التعليمية.

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