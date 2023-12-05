المخرج زيد أبو حمدان يستعد لتصوير فيلم الجريمة والإثارة "بومة"

يدخل المخرج الأردني زيد أبو حمدان فيلم جديد يحمل اسم “بومة”، وهو فيلم جريمة وإثارة صادم وجريء عن شخصيات مستوحاة من الواقع.

تدور أحداث الفيلم في واحدة من المناطق الأكثر قسوة في الأردن، ويحكي قصة عضوة في عصابة نسائية بارعة في استخدام السكاكين، وتحمل اسم بومة، تحمل على عاتقها مهمة مستحيلة، وهي نزع السيطرة عن عصابات الشوارع والمتطرفين دينيًا الذين يتحكمون في الشارع منذ قديم الأزل، هذا بينما تصارع بومة صدماتها النفسية الناتجة عن ماضيها البائس كفتاة يتيمة.

ومن المقرر البدء في تصوير الفيلم في الأردن خلال ربيع 2024، على أن يتم إطلاقه خلال النصف الأول من 2025. وقد فاز مشروع فيلم بومة بالجائزة الكبرى في معمل البحر الأحمر (2021)، بالإضافة إلى منحة الإنتاج من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في 2022.

بومة هو الفيلم الروائي الطويل الثاني للمخرج زيد أبو حمدان، بعد فيلم بنات عبد الرحمن الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفاز بعدد كبير من الجوائز في المهرجانات الدولية، منها جائزة الجمهور 5 مرات.

وسوف تلعب دور الشخصية الرئيسية بومة في الفيلم الممثلة الأردنية ركين سعد، التي سبق أن قامت ببطولة مسلسل مدرسة الروابي لمنصة نتفليكس ومسلسل سفاح الجيزة لمنصة شاهد.

وقال المخرج زيد أبو حمدان في بيان صحفي: "فيلم بومة يتعمق في أفكار وموضوعات عن الحب والفقد والصداقة، وخصوصًا الأمومة. أتطلع إلى أن يخرج بومة إلى النور وأن أشارك حكايات عميقة إنسانيًا وغير معتادة مع الجمهور الرائع مجددًا".