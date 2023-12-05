للعام الثاني.. مستشفى الأطفال بجامعة عين شمس يعقد ندوة عن مرض "التليف التكيسي"

نظمت وحدة الصدر بمستشفى الأطفال بكلية الطب جامعة عين شمس برئاسة أ.د إيمان فودة استاذ أمراض صدر الأطفال ندوة تثقيفية للتوعية عن مرض التليف التكيسى بالتعاون مع خبراء من جامعه ميتشجن بالولايات المتحدة الأمريكية لزيادة التوعية بالمرض وتنمية ثقافة الكشف المبكر والإعداد لتكون مستشفى الأطفال بجامعة عين شمس مرکز تميز لعلاج التليف التكيسي ومواكبة أحدث التطورات لعلاج المرض وتشخصية.

وذلك تحت رعاية محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس و على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات وطارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس و منال حمدى السيد رئيس قسم الأطفال و ياسمين جمال مدير مستشفي الاطفال بجامعة عين شمس.

وحاضر في الندوة سامية نصر أستاذ أمراض صدر الأطفال وأمراض الجهاز التنفسي الوراثي بجامعة ميتشجان بالولايات المتحدة الأمريكية ومنسقة بروتوكول الاكتشاف المبكر للأمراض الوراثية في الأطفال (خاصة CF) في مصر و ميتشجان بأمريكا وإحدى رائدات إكتشاف و علاج مرض التليف التكيسي.

كما حضر الندوه منى رشاد رئيس وحده القلب و الصدرتريز بشرى كامل رئيس وحدة صدر الاطفال، هبة حمزة نائب مدير مستشفي الأطفال ولفيف من اساتذه التغذية والأطباء والأساتذة بالمستشفى.

وذكرت نصر فى كلمتها أنه منذ سنتين تم شراء جهاز لتشخيص مرض التليف التكيسى وهناك مجموعة كبيرة من الأطفال تم اكتشافهم يعانون من المرض ويخضعون للعلاج ، وتمت متابعتهم بالتعاون مع أقسام الجهاز الهضمى والتغذية والغدد.

وأشارت ياسمين جمال مدير مستشفي الاطفال بجامعة عين شمس. فى كلمتها أن الهدف من الندوة استكمال مسيرة علاج مرض التليف التكيسى بالتعاون مع جامعة ميتشجان طبقا لاحدث التوصيات العالمية مع تشكيل فريق طبي متكامل من اساتذه الصدر والتغذية و العلاج الطبيعي والكبد

للعناية بالمرضى طوال فترة حياتهم لتحسين حالتهم الصحية ودعمهم المستمر.

وأضافت أن مستشفيات جامعة عين شمس تقوم بإجراء اختبار العرق وجميع التحاليل اللازمة للمرض واختبارات التنفس وتوفير الأنزيم المعالج للمرض، والأستعانة بأحدث الأجهزة المتطورة لعلاج المرض.