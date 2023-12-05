مصرع شخصين في حادث تصادم بالدقهلية

لقي شابان مصرعهما بمحافظة الدقهلية، في حادث تصادم موتوسيكل يستقلونه وسيارة ملاكي، وذلك على طريق درين نبروه، وجرى نقل جثتيهما لمشرحة مستشفى نبروه تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد الدسوقي، مأمور مركز شرطة نبروه، بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل بخارية وسيارة ملاكي على طريق درين، ومصرع شابين.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز نبروه الي مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع كل من “محمود محمد مجاهد، 18 عامًا، وحامد محمد حامد، 18 عامًا،" مقيمان بقرية درين.

وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى نبروه المركزي، تحت تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما يكثف ضباط مباحث المركز من جهودهم لضبط السيارة المتسببة في الحادث بعدما فرت هاربة.