إصابة 3 في حادث تصادم مركبتين توك توك وميكروباص في الدقهلية

إصيب 3 أشخاص بكسور وجروح خطرة على إثر وقوع حادث تصادم بين مركبتين توك توك وسيارة ميكروباص أمام قرية منشأة عبدالنبي، بنطاق مركز أجا بمحافظة الدقهلية بطريق (ميت غمر – أجا) وجرى نقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحي، مامور مركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي بوصول كل من:"أحمد عبدالعزيز محمد"، 30عاما، وشقيقة "ناصر"، 30 عاما، مقيمين بندر أجا، و"عبدالعزيز رمضان الشحات النجار"، 36 عاما، مقيم بعزبة العرب مركز أجا مصابين بنزيف وكسور متفرقة بالجسم" ادعاء حادث طريق".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بقيادة المقدم دكتور أحمد رشدي الشورى، رئيس المباحث وبسؤال المصابين وبالفحص تبين انه أثناء استقلالهم توك توك اصطدموا بتوك توك اخر بالمواجهة فضلا عن مرور سيارة ميكروباص واصطدامها بمركبتين التوك توك امام قرية منشأة عبد النبي بطريق (ميت غمر – أجا) باتجاه ميت غمر.

جرى التحفظ على مركبتين التوك توك والميكروباص تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.