رئيسة وزراء إيطاليا تعلن ترشحها رسميًا في انتخابات البرلمان الأوروبي

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني،ترشحها رسميًا في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررعقدها خلال شهر يونيو القادم.

وقالت ميلوني خلال مؤتمر لحزبها "إخوة إيطاليا" اليوم "الأحد"بمدينة /بيسكارا/ شرقي البلاد حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية -إنها عملت على استعادة دور بلادها في المشاركة في السياسات الأوروبية والدولية،ودعت البابا فرنسيس لحضور قمة "مجموعة الدول الصناعية السبع"، ليكون أول بابا للفاتيكان يشارك في ذلك الاجتماع.

وأشارت إلى أنها ساهمت في التوصل إلى اتفاقيات مع دول عربية وأوربية من أجل إدارة السيطرة على ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى بلادها،كذلك إبرام الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا بشأن مراكز المهاجرين في الأراضي الألبانية.

تجدر الإشارة إلى أن حزب "إخوة إيطاليا" لديه ستة نواب في المجلس التشريعي للبرلمان الأوروبي،ووفقا لاستطلاع جرى مؤخرًا، فإنه بإمكان حزب ميلوني الحصول على ما يصل إلى 24 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقبلة.

وكانت ميلوني قد أدت اليمين الدستورية رئيسة لوزراء إيطاليا في أكتوبر 2022،وقبلها حققت ميلوني مع حزبها "أخوة إيطاليا" للفاشيين الجدد،انتصارا تاريخيا في الانتخابات التشريعية في 25 سبتمبر 2022 بنسبة 26 بالمائة من الأصوات الجديدة.