مصرع فتاة دهسها قطار الزقازيق فى الدقهلية

لقيت فتاة فى العقد الثاني من عمرها مصرعها بعد أن صدمها قطار “ميت غمر - الزقازيق” على مزلقان السكة الحديد بقرية ميت الفرماوي مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية وجرى نقل الجثة الي مشرحة مستشفى ميت غمر العام تحت تصرفات النيابة العامة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من شرطة النجدة لمأمور مركز شرطة ميت غمر بوفاة فتاة على مزلقان السكة الحديد بقرية ميت الفرماوي مركز ميت غمر بعد أن صدمها أحد القطارات.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر الي مكان البلاغ بالفحص تبين اصطدام القطار القادم من مدينة ميت غمر المتجه الى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية بفتاة تدعى "اسماء محمد جودة الخواص" 22 عاماً، ربة منزل، ومقيمة بقرية ميت الفرماوي مركز ميت غمر، و اصطدم بها القطار على مزلقان السكة الحديد بقرية ميت الفرماوي .

جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى ميت غمر العام تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.