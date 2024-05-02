أحمد عبد القادر يغيب عن الأهلي في مواجهتي الجونة والاتحاد بالدوري

قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الأشعة التي أجراها أحمد عبد القادر، لاعب الفريق، أثبتت تعرضه لشد في العضلة الخلفية، وكشف طبيب الأهلي أن عبدالقادر سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

وتأكد غياب أحمد عبد القادر عن النادي الأهلي خلال مباراتي الجونة والاتحاد السكندري في الجولتين المقبلين في الدوري.

تعرض عبد القادر لإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الإسماعيلي، التي أقيمت أمس على استاد برج العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمباراة الجونة المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري.