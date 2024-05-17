جامعة المنوفية تفوز بالمركز الأول في "الملتقي القمي الثالث لسفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم"

شارك طلاب جامعة المنوفية في “الملتقي القمي الثالث لسفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم” تحت شعار "لا إعاقة مع الإرادة" الذى نظمته جامعة الفيوم على مستوى الجامعات المصرية بالتعاون مع مشروع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي، تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية ، وإشراف الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يأتي الملتقى تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبرئاسة الدكتور الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة .

وأعلن الدكتور أحمد القاصد عن فوز جامعة المنوفية بالمركز الأول عن قطاع وسط وجنوب الدلتا علي مستوى الجامعات المصرية بالملتقي علي مستوي الجامعات المصرية، بمبادرة إبداعك لغتك الخاصة، مشيرا إلي أن الملتقى يهدف إلى دمج الطلاب من ذوى الهمم في المجتمع وتسليط الضوء على ذوى الهمم من طلاب الجامعات المصرية ورصد الخدمات المقدمة لهم إلي جانب تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين طلاب الجامعات من ذوى الهمم وتدريبهم علي أن يكون سفراء داعمين لقضية قومية مجتمعية مهمة.

وأكد رئيس الجامعة على دور الأنشطة الطلابية في صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم، لتخريج كوادر شابة قادرة على المنافسة وتحقيق التميز في كل المجالات.

كما وجه الدكتور ناصر عبدالباري التهنئة للطلاب الفائزين ، مشيرا إلي أنه مثل الجامعة الطلاب الطالب نديم باسم عبود بكلية الذكاء الاصطناعي وقد فاز بالمركز الأول وتم اختياره سفيرا للنوايا الحسنة دعما لطاقات ذوى الهمم من الشباب ، و الطالبة تقى على عبد الفتاح كلية الإعلام التي تم اختيارها نائب السفير للنوايا الحسنة دعما لطاقات ذوى الهمم من الشباب.

أشرف علي المسابقة الدكتور محمد جميل شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب ، محمد خطاب مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، ورشا عادل عبد السلام.