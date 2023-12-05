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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الأدلة الجنائية تعاين حريق شقة سكنية بالمريوطية

ارشيفيه
ارشيفيه
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بعقار بالمريوطية، ورفع الآثار المادية للحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بالتحريات حول الحريق.
كان مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة وارتفاع ألسنة اللهب من برج بشارع أورمان الأسفلت بالمريوطية.
بالفحص والمعاينة نشوب حريق في شقة بالطابق الأول لبرج مكون من 12 طابقًا، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران دون خسائر في الأرواح.

الأدلة الجنائية حريق شقة سكنية المريوطية