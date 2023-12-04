جامعة حلوان تتعاون مع إحدى شركات تدوير المخلفات

وقعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، بروتوكول تعاون مع إحدي الشركات للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات.

ويأتي ذلك في إطار التوجه لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ،٢٠٣٠ لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل وتعزيز الأبعاد البيئية في منظومة التخطيط كخطوة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الطرفين وذلك للاستفادة من المشروعات البحثية التى تقوم بها جامعة حلوان في الكليات والمجالات المختلفة لديها وقيام الشركة للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات بإعداد دراسة لنظام متكامل لإدارة المخلفات الصلبة وكذلك توفير فرص تدريب عملية للطلاب داخل المصانع والمشروعات والقطاعات المختلفة لديه.

وتقوم الشركة بتقديم دراسة وافية وخطة لتنفيذ نظام متكامل للتعامل مع المخلفات الصلبة التى تنتجها جامعة حلوان موضح فيها آلية التنفيذ ومجال الخدمات ومحددات التشغيل الفعلي والمدة اللازمة للتنفيذ وفقا لنطاق الخدمات المطلوبة ويتم التفاوض عليها بين الطرفين.