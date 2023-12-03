زمالك 2003 يهزم الأهلي بثنائية في بطولة الجمهورية

فاز فريق الزمالك مواليد 2003 على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب القلعة البيضاء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية للشباب.

سجل علي ياسر هدف التقدم لفريق الزمالك في الدقيقة الثالثة، قبل أن يحرز عبد الله محمد الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة الحادية عشر، وسجل إبراهيم عبد الحكيم هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 84 من ركلة جزاء وتصدى معاذ علاء حارس الزمالك لركلة جزاء في الشوط الأول.

بهذا الفوز رفع فريق الزمالك رصيده إلى 31 نقطة يحتل صدارة جدول ترتيب المسابقة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: معاذ علاء، أيمن الجزار، أحمد رفاعي، محمود دسوقي، محي جمعة، السيد الغديري، مصطفى بسيوني، عبد الله محمد، محمد صلاح زكي، عبد الرحمن حمادة الفيومي، علي ياسر.

ودفع الجهاز الفني بكل من مازن عادل وكريم عبدون وعلي أحمد حسام وأحمد حسام بيسو بدلا من عبد الله محمد وعبد الرحمن الفيومي وعلي ياسر والسيد الغديري.

ويقود فريق 2003 كل من: إبراهيم صلاح مديرًا فنيًا، أحمد زكريا ومعتز صلاح مدربين مساعدين، حسني مسعد مدربًا لحراس المرمى، رضا عبد الواحد إداريًا للفريق، محمود سعيد أخصائيًا للتأهيل والإصابات، ورفعت حمدي مسؤولًا للمهمات.

وشهدت المباراة حضور كل من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وحسين السيد ومحمد طارق ورامي نصوحي أعضاء المجلس لمؤازرة الفريق، كما حضر أحمد فتوح ومصطفي الزناري ومحمد صبحي لاعبا الفريق الأول.