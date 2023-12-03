نائب بالشيوخ: التصويت غير المسبوق للمصريين بالخارج بمثابة رد الجميل للقيادة السياسية

قال النائب محمد توفيق الجمل، عضو مجلس الشيوخ، إن الملحمة الوطنية التى صنعها المصريون بالخارج في انتخابات الرئاسة تحمل المواطنين بالداخل مسئولية أكبر تجاه وطنهم، وهو ما يتطلب نزولهم بكثافة رداً للجميل للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد" الجمل" في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه يجب أن يعي الجميع أن المشاركة في الانتخاب واجب وطنى وحق دستورى وأن تأييد ودعم المصريين بالخارج للرئيس السيسى فى هذه الانتخابات بمثابة دليل قاطع على تقدير الجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة السياسية لخدمة الشعب المصري.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بحرص المصريين بالخارج فى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية إعمالا لحقهم القانونى الدستوري خاصة أن المصريين بالخارج يبلغ تعدادهم نحو 14 مليون مصرى، فى مختلف دول العالم ومشاركتهم علامة مهمة فى تأكيد أصالة الشعب المصرى وتمسكه برسم مستقبل وطنه والتصدي لمخططات الفوضى.

وطالب المصريين بالداخل بضرورة الخروج أمام العالم ايام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر الجاري ، ليعبروا عن وعي الشعب المصري وإدراكه للمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، مشددا على ضرورة أن يتحول هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي يشارك من خلاله المصريون في اختيار من يقوم مصر ل6 سنوات.

وأشار إلي أن المشاركة الكبيرة من المصريين بالخارج فى هذه الانتخابات بمثابة بروفة تؤكد أن المصريين بالداخل سيكونون حريصين كل الحرص على المشاركة الكبيرة فى هذه الانتخابات لتؤكد مصر أمام العالم كله استمرارها فى اداء دورها التاريخى والمحورى تجاه جميع القضايا العربية والإقليمية والدولية.