"الناس لبعضهم".. توزيع 25 جهاز عروس بكوم أمبو في أسوان

أعلنت مبادرة "الناس لبعضهم" تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن تواصلها لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية.

جاء ذلك بمتابعة من الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون المجتمع والتنمية المجتمعية والمنسق العام بتكثيف الجهود بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لاستكمال منظومة النجاحات الهادفة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية تواكباً مع مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تشهدها مختلف المحافظات فى الجمهورية الجديدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين .

وتم من خلال مبادرة "الناس لبعضهم" بالتنسيق مع فرع جمعية رسالة للأعمال الخيرية والتنمية بكوم أمبو برئاسة أحمد النجار، وبحضور شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، ومحمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى، توزيع مساعدات وأجهزة عينية لتجهيز 25 عروس والتى ضمت 20 جهاز بوتاجاز 5 شعلة، و 25 بوتاجاز 4 شعلة، و20 غسالة عادية و 20 غسالة هاف، و 25 أسطوانة بوتاجاز، و 21 سرير ومرتبة، وهو الذى تكامل مع تنفيذ 10 وصلات منزلية، و 6 أسقف بمختلف قرى ونجوع مركز ومدينة كوم أمبو.

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