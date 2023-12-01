اصطفاف 281 معدة وسيارة لمواجهة تداعيات الأزمات والكوارث بالأقصر.. صور

نفذت سلطات محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، أعمال اصطفاف المعدات والسيارات، ضمن حملة المحافظة طبقا لمساحة أرض الاصطفاف، ومراجعة أعمال صيانة المعدات الهندسية، استعداداً للتعامل السريع مع سيناريوهات مواجهة تداعيات الأزمات والكواراث الطبيعية وخاصة الأمطار والسيول، وذلك بإشراف لجنة وزارة التنمية المحلية المختصة بمتابعة أعمال صيانة المعدات.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمراجعة الدورية لجميع الإمكانيات والمعدات، لسرعة التعامل مع أى أحداث طارئة والسيطرة على تداعياتها حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

ووجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كل من هدى المغربي السكرتير العام للمحافظة، ومحسن الشامى مدير إدارة الأزمات والشبكة الوطنية للطوارئ، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن ومدير الحملة الميكانيكية، وشركة المياه والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، ومديرية الري، والإسعاف، والحماية المدنية.

كما تم التوجيه بالمرور على جميع معدات الأجهزة التنفيذية المعنية بمواجهة سيناريوهات الأزمة المقترحة، وذلك من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة برئاسة هانى محمد عبدالوهاب، وعضوية السيد سباعي، والمهندس ريمون راجح.

وأوضحت السكرتير العام للمحافظة، أن إجمالى المعدات والسيارات والتجهيزات التي شاركت في الاصطفاف وصلت إلى ٢٨١ معدة وسيارة، مؤكدة على أن هناك متابعة دورية من محافظ الأقصر لأعمال الصيانة والفحص الفني المستمر، فضلاً عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها لكي تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة العالية لتحقيق الجاهزية الفنية والاستعداد التام للمواجهة والسيطرة على أى أحداث طارئة أو استغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أي أزمات أخرى محتملة.

من جانبه، شارك اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، في الاصطفاف مؤكداً أن هناك متابعة دورية لأعمال الصيانة والفحص الفني بمدينة الأقصر، مع إقامة ورشة صيانة دائمة، وغيرها تحت إشراف محمد محمد غزالي مدير حملة المدينة، وفتحي يوسف حسن مدير حملة المعدات بمجلس مدينة الأقصر، حتى تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجوده العالية لتحقيق الجاهزية الفنية والاستعداد التام للمواجهة والسيطرة على أي أحداث طارئة أو أي أزمات أخرى محتملة، حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم .

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